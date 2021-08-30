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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 19:40449

Под Сумами пропала 88-летняя бабушка

88-летняя Елена Ивановна Кричфалуший 13 сентября в 17.00 вышла из дома по ул. Соборной, пгт Хотень Сумского р-на и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, седые темные волосы, серые глаза.

Была одета: коричневая кофта на пуговицах, светло-коричневые брюки, голубое платье, черная платок с цветами, темные ботинки.

Особые приметы: говорит преимущественно на закарпатском диалекте, но может переходить на суржик. Страдает от потери памяти.

При наличии информации звоните 068-777-0-112 или 102.

Право Пропал без вести
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