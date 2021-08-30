Под Сумами пропала 88-летняя бабушка 88-летняя Елена Ивановна Кричфалуший 13 сентября в 17.00 вышла из дома по ул. Соборной, пгт Хотень Сумского р-на и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, седые темные волосы, серые глаза. Была одета: коричневая кофта на пуговицах, светло-коричневые брюки, голубое платье, черная платок с цветами, темные ботинки. Особые приметы: говорит преимущественно на закарпатском диалекте, но может переходить на суржик. Страдает от потери памяти. При наличии информации звоните 068-777-0-112 или 102.