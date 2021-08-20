В Конотопе в ДТП погиб мотоциклист Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, около 17 часов, на улице Генерала Тхора.

По предварительной информации, произошло столкновение мотоцикла «Чезет» под управлением 42-летнего водителя и автомобиля «Деу Нексия» под управлением 32-летнего мужчины. В результате водитель мотоцикла от полученных травм погиб на месте происшествия.

Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, решается вопрос об открытии уголовного производства, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.