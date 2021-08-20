Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:06263

В Конотопе в ДТП погиб мотоциклист

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, около 17 часов, на улице Генерала Тхора.

По предварительной информации, произошло столкновение мотоцикла «Чезет» под управлением 42-летнего водителя и автомобиля «Деу Нексия» под управлением 32-летнего мужчины. В результате водитель мотоцикла от полученных травм погиб на месте происшествия.

Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, решается вопрос об открытии уголовного производства, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Смертельное ДТП
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Сумщине сбили насмерть велосипедиста: полиция ищет свидетелей
10.09.2021 10:03

На Сумщине сбили насмерть велосипедиста: полиция ищет свидетелей

Конотопский районный отдел полиции разыскивает свидетелей ДТП, которое произошло 8 сентября текущего года, около 20 часов, на автодороге Т-1910 возле...

На Сумщине в аварии погибла женщина
06.09.2021 11:40

На Сумщине в аварии погибла женщина

Полиция Ахтырки устанавливает причины и обстоятельства ДТП, в котором погибла женщина....

На Соборной в ДТП погиб водитель
05.09.2021 08:05

На Соборной в ДТП погиб водитель

4 сентября, около 19.30, на улице Соборной в пгт Хотинь Сумского района столкнулись автомобили Опель Кадет и Нива....

На Сумщине в ДТП погибла женщина (обновлено)
30.08.2021 11:13

На Сумщине в ДТП погибла женщина (обновлено)

Происшествие произошло сегодня, 30 августа, около восьми часов утра, в селе Речки Сумского района....

Прокурора с Сумщины, который сбил насмерть бабушку и сбежал с места аварии, могут отпустить
20.08.2021 08:38

Прокурора с Сумщины, который сбил насмерть бабушку и сбежал с места аварии, могут отпустить

Прокурору из Конотопа, которого подозревают в смертельном наезде на 81-летнюю женщину, избрана мера пресечения - содержание под стражей с возможностью...

view counter

Статьи

У Сумській області 5553 пацієнтів з діабетом – інсулінозалежні. Що потрібно пацієнтам, щоб отримувати інсулін безоплатно?
Сегодня 16:43
Ірина Троцька: помилка багатьох з нас в тому, що ми вважаємо, ніби вірус пішов остаточно
Вчера 15:54
Муніципальна няня: що треба знати батькам
10.09.2021 12:26
30 депутатів на чолі з Деркачем відновили депутатське об’єднання «Заборонено забороняти»
10.09.2021 09:27
10 причин отказаться от чая в пакетиках ®
08.09.2021 16:09
Сумчан лякають штрафами за спалювання листя
08.09.2021 09:20
Понад 3,1 млрд грн заробили громади Сумщини за І півріччя 2021 року
08.09.2021 09:11
Доставка пиццы в Чернигове - выгода и советы
07.09.2021 18:58
Обережно - гриби!
07.09.2021 11:28
Безопасное образование. Как учиться в условиях пандемии?
06.09.2021 14:00
Пристрасті довкола великого герба України
06.09.2021 13:56
Фестиваль «Ніч міста»: цікаво, насичено, на різні смаки
02.09.2021 16:43
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.