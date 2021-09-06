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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Главный тренер ФК «Виктория» ушел в отставку

После серии неудачных матчей (5 игр без побед) Артем Радионов по собственному желанию оставил пост главного тренера ФК «Виктория» из Николаевки Сумского района.

Об этом сообщается в Фейсбуке клуба.

«Спасибо человеку, который сделал большой вклад в развитие и становление нашей команды в любительском футболе. Наши награды являются этому доказательством:

- чемпионы Украины среди любителей сезонов 2017/18 и 2019/20

- серебряные призеры - 2018/19 и 2020/21

- финалисты Кубка Украины среди любителей сезона 2017/18 и 2019/20

- серебряные призеры чемпионата Сумской области 2015, 2016, 2017, 2018

- финалисты Кубка Сумской области 2015 года

- чемпионы Белопольского района 2015 года

- зимние чемпионы Сумской области 2016 года

- финалисты Кубка Виктора Пожечевского 2018 года

Желаем ему крепкого здоровья, достойных побед, грандиозных идей и благополучия!», - говорится в сообщении.

Готовить команду к ближайшим выступлениям во Второй лиге в статусе исполняющего обязанности главного тренера будет Владимир Романенко.

Уже в эту субботу, 18 сентября, команда из Николаевки сыграет матч с ФК «Тростянец» на выезде.

Спорт Виктория Николаевка Футбол
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