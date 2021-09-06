Главный тренер ФК «Виктория» ушел в отставку

Об этом сообщается в Фейсбуке клуба.
«Спасибо человеку, который сделал большой вклад в развитие и становление нашей команды в любительском футболе. Наши награды являются этому доказательством:
- чемпионы Украины среди любителей сезонов 2017/18 и 2019/20
- серебряные призеры - 2018/19 и 2020/21
- финалисты Кубка Украины среди любителей сезона 2017/18 и 2019/20
- серебряные призеры чемпионата Сумской области 2015, 2016, 2017, 2018
- финалисты Кубка Сумской области 2015 года
- чемпионы Белопольского района 2015 года
- зимние чемпионы Сумской области 2016 года
- финалисты Кубка Виктора Пожечевского 2018 года
Желаем ему крепкого здоровья, достойных побед, грандиозных идей и благополучия!», - говорится в сообщении.
Готовить команду к ближайшим выступлениям во Второй лиге в статусе исполняющего обязанности главного тренера будет Владимир Романенко.
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