Сумские школьники продолжают брать медали Всемирных игр В Белграде продолжаются Всемирные игры школьников.

Сегодня, 14 сентября, представители Сумщины завоевали 7 медалей:

«золото» завоевала сумчанка Алиса Павленко в тхеквондо, конотопчане Захар Маслак и Дмитрий Демьяновский в греко-римской борьбе, роменчанка Елизавета Земляникина в беге на дистанции 300 м с препятствиями и эстафете 100+200+300+400 м;

«бронзу» - сумчанки Полина Захаркина в тхеквондо и Милена Смоленская в беге на дистанции 800 м.

Вчера у наших біло 4 медали.