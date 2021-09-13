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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:30158

Губернатор Сумщины встретился с призерами Всемирных школьных игр

Встреча главы Сумской областной государственной администрации Дмитрия Живицкого с участниками Всемирных ученических спортивных игр (ISFU15 WORLD SCHOOL SPORT GAMES) прошла сегодня, 22 сентября.

В составе сборной команды Украины боролись за победу 12 учеников с Сумщины в соревнованиях по дзюдо, греко-римской борьбе, тхэквондо и легкой атлетике. 6 золотых, 1 серебряная и 4 бронзовые награды - такие достижения наших спортсменов на Всемирных играх.

Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий тепло поздравил юных спортсменов и их тренеров, пожелал дальнейших успехов, не забыв сообщить, что Сумщина пополнится новыми современными спортивными сооружениями, что позволит привлекать больше молодого поколения к здоровому образу жизни.

За весомый личный вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта, достижения высоких спортивных результатов, преданность делу, отмечены Почетными грамотами главы:

- Богуш Дмитрий Александрович - тренер-преподавателя отделения дзюдо Роменской детско-юношеской спортивной школы имени В. Гречаного;

- Иванишина Екатерина Александровна - тренер-преподавателя городского коммунального учреждения «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва имени В. Голубничего по легкой атлетике»;

- Лисненко Александр Николаевич - тренер-преподавателя по легкой атлетике Роменской детско-юношеской спортивной школы имени В. Гречаного;

- Меерович Юрий Михайлович - старший тренер-преподаватель по дзюдо коммунального внешкольного учебного заведения Ахтырская детско-юношеская спортивная школа;

- Хоменко Александр Сергеевич - тренер-преподаватель по тхэквондо комплексной детско-юношеской спортивной школы «Авангард» г. Сумы.

Во время встречи за достижение высоких спортивных результатов победителей, призеров, участников соревнований были награждены ценными подарками.

Почетной грамотой Комитета по физическому воспитанию и спорту Министерства образования и науки Украины был награжден Виктор Гайдук - тренер-преподаватель Конотопской детско-юношеской спортивной школы Михаила Мамиашвили.

Спорт Школьные игры
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