Сумские бойцы с медалями Всемирных школьных игр

Сумские тхеквондисты завоевали две медали: Настя Гайворонская стала чемпионкой в весовой категории до 44 кг, Егор Жаловага – серебряным призером в весе до 33 кг.
Сборная Украина показала отличный результат, завоевав 9 медалей: 4 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовая.
В турнире дзюдоистов роменчанка Ирина Охрименко в весовой категории 40 кг и ахтырчанин Владимир Мазкун (60 кг) завоевали бронзовые награды.
7-9 сентября дзюдоисты Сумщины боролись на Чемпионате ФСО «Динамо» Украины по дзюдо в Очакове (Николаевская область)....
Дзюдоистка Наталья Чистякова во второй соревновательный день завоевала золотую награду юниорского первенства Европы....
11-19 сентября в Белграде (Сербия) пройдут Всемирные игры школьников....
Сразу три бронзовые награды завоевали украинцы в первый день чемпионата Европы среди юниоров, который проходит в Люксембурге....
18 сентября в Сумах пройдет Всеукраинский турнир по дзюдо памяти Александра Анищенко и Максима Савченко....