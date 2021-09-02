Сумские бойцы с медалями Всемирных школьных игр Сегодня, 13 сентября, в Белграде на Всемирных школьных играх стартовали тхеквондисты и дзюдоисты.

Сумские тхеквондисты завоевали две медали: Настя Гайворонская стала чемпионкой в весовой категории до 44 кг, Егор Жаловага – серебряным призером в весе до 33 кг. Сборная Украина показала отличный результат, завоевав 9 медалей: 4 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовая. В турнире дзюдоистов роменчанка Ирина Охрименко в весовой категории 40 кг и ахтырчанин Владимир Мазкун (60 кг) завоевали бронзовые награды.