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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Вчера 22:04697

Пропавшего неделю назад сумчанина нашли мертвым

Пропавшего 3 сентября 40-летнего Дмитрия Мищенко нашли мертвым.

Об этом сообщается в чате поиска в вайбере.

«Приносим свои соболезнования родным и близким Дмитрия. Терпения и сил родным!

Царство небесное Дмитрию», - говорится в  сообщении.

Подробности неизвестны.

Право Пропал без вести
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