Пропавшего неделю назад сумчанина нашли мертвым

Об этом сообщается в чате поиска в вайбере.
«Приносим свои соболезнования родным и близким Дмитрия. Терпения и сил родным!
Царство небесное Дмитрию», - говорится в сообщении.
Подробности неизвестны.
Легуша Сергей, 37 лет, 6 сентября 2021 года направлялся из с. Весёлое Роменского р-на в с. Сухая Грунь (бывшее с....
Мищенко Дмитрий, 40 лет, 3 сентября 2021 года вышел из дома по адресу: г. Сумы, ул. Котляревского, и с того...
35-летняя Оксана Коваль ушла из дома еще 24 августа, но до сих пор ее местонахождение неизвестно....
Об этом сообщается в чате поиска в телеграмм-канале и вайбере....
27 августа в Сумах пропала 18-летняя Оксана Аганина....