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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 19:38297

В Сумах кулуарно отметили День физической культуры и спорта

Сегодня, 10 сентября, в МЦ «Романтика» прошли торжества по случаю Дня физической культуры и спорта.

В то время, как во многих городах Сумщины проходят соревнования к этому дню, в Сумах традиционно прошли только чествования спортсменов и тренеров, о физкультурниках позабыли… Несмотря на то, что на торжества приглашали всех желающих, для обычных сумчан мест не было предусмотрено…

Глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий поздравил спортсменов и тренеров Сумщины, а лучшим вручил грамоты и благодарности. Он поблагодарил тренерам, руководителям спортивных школ, всем, кто связан со спортом, пожелал больших спортивных достижений крепкого здоровья и поддержки власти во всех начинаниях, и рассказал о перспективах развития спортивной отрасли на Сумщине.

«В следующем году мы планируем построить на территории Сумской области минимум 5 крупных спортивных объектов. Планируется обширная программа Президента Украины по реконструкции, восстановлению, поддержке спортивных школ и спортивных интернатов, - сказал чиновник. - Также Сумская область является одной из лучших областей по созданию активных парков для популяризации спорта».

Дмитрий Живицкий публично представил профильного заместителя главы Сумской облгосадминистрации Олега Клименчукова, профессионального спортсмена, мастера спорта, который будет заниматься в том числе и вопросами спорта. Выписали его с Луганщины, где он руководил Луганской ШВСМ, а затем был главой райгосадминистраций.

«Этот год для Сумщины богат на события. Трое наших спортсменов приняли участие в Олимпиаде. За этот год наша область получила более тысячи медалей», - говорил начальник управления молодежи и спорта облгосадминистрации Евгений Походня.

Спорт День физкультуры и спорта
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