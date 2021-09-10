На Сумщине еще одна смерть от коронавируса: 91 новый случай (подробности)

COVID-19 подтвердили у 91 человека (Конотопский р-н - 2, Ахтырский р-н - 6, Роменский р-н - 12, Сумской р-н - 55, Шосткинский р-н - 16).
За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 80 034 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1364 летальных, за прошедшие сутки - 1 (Сумской р-н - 1).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 77 855 человек, из них за минувшие сутки - 26 (Конотопский р-н - 3, Ахтырский р-н - 2, Сумской р-н - 20 Шосткинский р-н - 1).
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