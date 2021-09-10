Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:22779

На Сумщине еще одна смерть от коронавируса: 91 новый случай (подробности)

На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 91 человека.

COVID-19 подтвердили у 91 человека (Конотопский р-н - 2, Ахтырский р-н - 6, Роменский р-н - 12, Сумской р-н - 55, Шосткинский р-н - 16).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 80 034 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1364 летальных, за прошедшие сутки - 1 (Сумской р-н - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 77 855 человек, из них за минувшие сутки - 26 (Конотопский р-н - 3, Ахтырский р-н - 2, Сумской р-н - 20 Шосткинский р-н - 1).

Фото
Общество Коронавирус
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Сумщине еще одна смерть от COVID-19: всего 78 новых случаев (подробности)
Вчера 08:41

На Сумщине еще одна смерть от COVID-19: всего 78 новых случаев (подробности)

На Сумщине за прошедшие сутки COVID-19 подтвердили у 78 человек....

На Сумщине еще 78 случаев заболевания COVID-19
Вчера 08:37

На Сумщине еще 78 случаев заболевания COVID-19

За четверг в Сумской области подтвердили 78 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

Еще 113 жителей Сумщины подхватили коронавирус (подробности)
09.09.2021 08:49

Еще 113 жителей Сумщины подхватили коронавирус (подробности)

На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 113 человек....

На Сумщине больше сотни новых случаев заболевания коронавирусом
09.09.2021 08:27

На Сумщине больше сотни новых случаев заболевания коронавирусом

Впервые с весны 2021 года на Сумщине зафиксировано больше сотни новых случаев заболевания COVID-19 за день....

На Сумщине еще две смерти от COVID-19: заболело 43 человека (подробности)
08.09.2021 08:49

На Сумщине еще две смерти от COVID-19: заболело 43 человека (подробности)

На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 43 человек....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.