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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах подписали Меморандумы о сотрудничестве между полицией и 32 громадами

Сегодня, 9 сентября, в Сумах в рамках реализации проекта «Полицейский офицер громады», начальник Главного управления Национальной полиции в области Александр Анохин подписал Меморандумы о сотрудничестве и партнерстве с 32 главами территориальных громад для создания безопасной среды.

Глав территориальных громад ознакомили с основными принципами и преимуществами проекта «Полицейский офицер громады». Александр Анохин поблагодарил органы власти, местного самоуправления и представителей ТГ за понимание, активную гражданскую позицию, поддержку современных безопасности тенденций и реформ в сфере безопасности.

«Мы стремимся создать в нашем приграничном регионе новый, более высокий, более лучший уровень полицейского сервиса. Где безопасность людей есть, и всегда будет главным приоритетом, - отметил начальник ГУНП в Сумской области Александр Анохин. - Я благодарен вам за всестороннюю поддержку этого проекта, убежден, что наше сотрудничество с территориальными громадами и дальше будет продолжаться. А люди, обычные жители городов и сел области, уже совсем скоро заметят изменения к лучшему, почувствуют преимущества проекта и то, что полицейский громады всегда рядом и готов прийти на помощь».

Напомним, что согласно общегосударственного проекта «Полицейский офицер громады», каждая территориальная громада предоставляет своему полицейскому офицеру служебное помещение (полицейскую станцию), оборудованную всем необходимым для работы и жилье. Государство же обеспечивает такого работника служебным автомобилем, полностью экипированным для выполнения поставленных задач и оказания помощи людям, формой, средствами связи, спецсредствами и оружием.

Поэтому полицейский, который всем обеспечен, будет работать на вверенном ему участке, обеспечивая защиту прав и законных интересов ее жителей, следя за безопасностью дорожного движения и соблюдением правил благоустройства, а также вести досудебное расследование уголовных проступков в форме дознания и предоставлять полицейские услуги с учетом специфики громады, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Меморандум Полицейский офицер громады
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