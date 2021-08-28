На Сумщине полиция разыскивает фейкового банкира, который выманил у женщины 37 000 гривен Сорокалетняя жительница города Ромны во время телефонного разговора с псевдобанкиром доверчиво выполнила все его указания, в результате чего осталась без денег.

Днем 8 сентября в Роменский районный отдел полиции с заявлением о преступлении обратилась 40-летняя жительница города и сообщила, что стала жертвой мошенничества. Как выяснилось, заявительнице позвонил неизвестный и представился работником банка. Во время разговора собеседник заметил, что женщине нужно проверить свой счет через терминал, потому что якобы с ее карточки злоумышленники сняли 1200 гривен. Роменчанка быстро выполнила указание псевдобанкира и, как оказалось, на счету ничего никуда не исчезало. Далее мужчина снова позвонил и сказал, что ему необходимо сообщить пароль, который придет в СМС-сообщении на ее телефон. Не задумываясь она доверчиво все выполнила, и, как следствие, со счета исчезло 37 000 гривен. В полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 "Мошенничество" Уголовного кодекса Украины и начали все необходимые меры по установлению места нахождения мошенника, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.