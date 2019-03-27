На Сумщине подписали меморандум между областной властью и Украинской академией архитектуры

«Мы первые в Украине подписали Меморандум с Украинской академией архитектуры, – отметил Дмитрий Живицкий. – Наше сотрудничество будет касаться не только проведения конкурса по реконструкции площади Независимости. Это долгосрочное сотрудничество в организации семинаров, информационно-учебных сессий, тренингов, конференций, совместная проработка актуальных вопросов в области архитектуры и т.д.».
В частности, по его словам, сотрудничество между Украинской академией архитектуры и областными властями дает возможность для эффективной реализации программ Президента Украины Владимира Зеленского «Большое строительство» и «Большая реставрация» на территории области.
Глава Сумского областного совета Виктор Федорченко отметил, что Сумщина должна быть привлекательна интересными архитектурными идеями, объектами, чтобы привлекать сначала туристов, а затем и инвесторов. И помощь опытных архитекторов пригодится для развития области (интересно, что он думает по поводу красных кирпичных коробок, понатыканных по всему городу его фирмой? – Ред.).
Начальник управления градостроительства и архитектуры Сумской облгосадминистрации Владимир Быков добавил, что это сотрудничество позволит проведение научной конференции и организации выставки реализованных проектов сакральной архитектуры за 30 лет Независимости Украины.
Президент Украинской академии архитектуры Олег Слепцов, в свою очередь, подчеркнул, что он и его коллеги готовы помогать Сумщине в развитии области.
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