Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:44215

На Сумщине подписали меморандум между областной властью и Украинской академией архитектуры

Подписание Меморандума о сотрудничестве между Украинской академией архитектуры, Сумской облгосадминистрацией и областным советом позволит привлечь опытных архитекторов, учет их мнения при разработке проектных решений на территории области, считает глава ОГА Дмитрий Живицкий.

«Мы первые в Украине подписали Меморандум с Украинской академией архитектуры, – отметил Дмитрий Живицкий. – Наше сотрудничество будет касаться не только проведения конкурса по реконструкции площади Независимости. Это долгосрочное сотрудничество в организации семинаров, информационно-учебных сессий, тренингов, конференций, совместная проработка актуальных вопросов в области архитектуры и т.д.».

В частности, по его словам, сотрудничество между Украинской академией архитектуры и областными властями дает возможность для эффективной реализации программ Президента Украины Владимира Зеленского «Большое строительство» и «Большая реставрация» на территории области.

Глава Сумского областного совета Виктор Федорченко отметил, что Сумщина должна быть привлекательна интересными архитектурными идеями, объектами, чтобы привлекать сначала туристов, а затем и инвесторов. И помощь опытных архитекторов пригодится для развития области (интересно, что он думает по поводу красных кирпичных коробок, понатыканных по всему городу его фирмой? – Ред.).

Начальник управления градостроительства и архитектуры Сумской облгосадминистрации Владимир Быков добавил, что это сотрудничество позволит проведение научной конференции и организации выставки реализованных проектов сакральной архитектуры за 30 лет Независимости Украины.

Президент Украинской академии архитектуры Олег Слепцов, в свою очередь, подчеркнул, что он и его коллеги готовы помогать Сумщине в развитии области.

Общество Меморандум
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

В Сумах подписали меморандум о сотрудничестве по созданию современного онкоцентра
14.09.2021 15:19

В Сумах подписали меморандум о сотрудничестве по созданию современного онкоцентра

Участие в подписании Меморандума приняли глава облгосадминистрации Дмитрий Живицкий, глава областного совета Виктор Федорченко и Сумской городской голова Александр Лысенко....

В Сумах подписали Меморандумы о сотрудничестве между полицией и 32 громадами
09.09.2021 14:42

В Сумах подписали Меморандумы о сотрудничестве между полицией и 32 громадами

Сегодня, 9 сентября, в Сумах в рамках реализации проекта «Полицейский офицер громады», начальник Главного управления Национальной полиции в области Александр...

В Сумской ОГА подписали меморандум
10.04.2020 16:24

В Сумской ОГА подписали меморандум

В Сумах между облгосадминистрацией, областным объединением организаций работодателей и областным советом профсоюзов подписан меморандум о сотрудничестве...

В Сумах подписали очередной меморандум
31.05.2019 13:56

В Сумах подписали очередной меморандум

Подписан меморандум о сотрудничестве между министерством по делам ветеранов Украины и Сумской облгосадминистрацией....

В Сумах подписали очередной меморандум
27.03.2019 13:08

В Сумах подписали очередной меморандум

В Сумах подписали меморандум о сотрудничестве между облгосадминистрацией, СумГУ и Ассоциацией предприятий промышленной автоматизации Украины....

Новости

На Сумщине новый коронавирусный рекорд: 1909 новых случаев за сутки
Сегодня 09:00
В «Романтике» пройдет кастинг на конкурс «Мисс Сумы 2022»
Сегодня 14:50
«Сумыоблэнерго» отсудило у сумского ОСМД 17 тыс. грн за самовольное подключение к электросети
Сегодня 14:09
На Сумщине подписали меморандум между областной властью и Украинской академией архитектуры
Сегодня 13:44
Жителю Сумщины дали 5 лет за избиение бывшей жены
Сегодня 13:14
Медицинские отходы и остатки мертвых животных нашли экоинспекторы на бурынском полигоне
Сегодня 13:07
В Сумах водитель под кайфом устроил тройное ДТП
Сегодня 12:58
Жительницу Сумщины оштрафовали за нецензурную брань
Сегодня 12:46
В Ахтырском горсовете выбрали секретаря от «ОПЗЖ»
Сегодня 12:34
На Сумщине спасатели четыре раза за сутки ликвидировали пожары в жилом секторе (видео)
Сегодня 11:59
В развлекательном центре в Сумах обнаружили 39 неоформленных работников
Сегодня 11:41
В Сумах подозреваемых в страшном убийстве взяли под стражу
Сегодня 11:10
view counter
view counter

Статьи

Александр Соколов: «Мы вместе предотвратили тарифную аферу»®
Вчера 11:33
Александр Соколов: «Горсовет просто обязан отменить январское повышение тарифа на тепло в Сумах»®
Вчера 09:55
Тетяна Гончаренко: Не допустимо корупційних оборудок з бюджетними коштами
25.01.2022 17:28
Как выбрать этикет-пистолет для ценников
25.01.2022 16:27
Лічильники тепла у багатоквартирних будинках: що потрібно знати споживачам
23.01.2022 14:19
Лінійний прискорювач: турбота про хворих чи «заробіток» управління коммайна?
20.01.2022 19:02
Думки вголос: Як поступово вбивають медицину
20.01.2022 14:56
70-летний дедушка c Сумщины выиграл в лотерею 3 000 000 гривен
19.01.2022 10:45
Главный инфекционист Сумщины о крещенских купаниях
18.01.2022 18:11
Сумчанин вернул себе велосипед, украденный 7 лет назад
17.01.2022 10:01
Виставка «Нові-старі скіфи» відкрилася у Лебедині
16.01.2022 16:55
Главный инфекционист Сумщины рассказала, как возвращаться к физической активности и спорту после коронавируса
16.01.2022 15:42
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Ми - монстри 2 (Гольґер Таппе, 2021)
Ми - монстри 2 (Гольґер Таппе, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00; 16.25
Кінгс Мен (Метью Вон, 2021)
Кінгс Мен (Метью Вон, 2021)
Кино Планета Кіно
21.45; с 27.01.2022 - 11.00; 18.40
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.45
Календар смерті (Патрік Рідремонт, 2021)
Календар смерті (Патрік Рідремонт, 2021)
Кино Планета Кіно
21.45
Агент 117: з Африки з любов'ю (Ніколя Бедос, 2021)
Агент 117: з Африки з любов'ю (Ніколя Бедос, 2021)
Кино Планета Кіно
14.40; 19.00
Курорт (Тейлор Чієн, 2021)
Курорт (Тейлор Чієн, 2021)
Кино Планета Кіно
20.50; 22.30; с 27.01.2022 - 21.30
view counter

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.