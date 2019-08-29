В Сумах пройдет экстрим-фестиваль 12 сентября в Сумах пройдет традиционный фестиваль Sumy Extreme Style.

Соревнования пройдут в скейт-парке в городском парке. Начало в 17.00.

Для участия в соревнованиях всем спортсменам нужно заполнить разрешения от родителей, если вам еще нет 18 лет, или согласие на участие, если вам уже исполнилось 18 лет.

Также, обязательно ознакомиться с регламентом соревнований.

Каждый участник должен иметь при себе документы, подтверждающие его личность.

Вот ссылки на нужные вам документы https://cutt.ly/1u6lDAJ.