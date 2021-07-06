Губернатор Сумщины взял себе еще одну советницу Глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий представил в Фейсбуке свою новую советницу.

Ею стала бывший и.о. директора телеканала СТС Алена Бояринова.

«Продовжуємо формувати команду!

Alona Boiarinova - радниця з питань медіа та комунікацій!

Пресконференції, інтерв'ю, коментарі, інформування про діяльність Сумської ОДА, взаємодія зі ЗМІ - тепер вам до Альони!

Бажаю успіху та вітаю у команді змінотворців!», - написал чиновник.

Алена Бояринова прошла путь от журналиста до и.о. директора СТС, откуда уволилась с 1 августа. Кстати, ее сменила бывшая пресс-секретарь бывшего губернатора Сумщины Юрия Чмыря Любовь Карпенко, которая недолго отвечала за информационную политику в команде еще одного бывшего губернатора Сумщины Романа Грищенко. Тот также начинал с советницы с СТС Оксаны Щербак.