Губернатор Сумщины взял себе еще одну советницу

Ею стала бывший и.о. директора телеканала СТС Алена Бояринова.
«Продовжуємо формувати команду!
Alona Boiarinova - радниця з питань медіа та комунікацій!
Пресконференції, інтерв'ю, коментарі, інформування про діяльність Сумської ОДА, взаємодія зі ЗМІ - тепер вам до Альони!
Бажаю успіху та вітаю у команді змінотворців!», - написал чиновник.
Алена Бояринова прошла путь от журналиста до и.о. директора СТС, откуда уволилась с 1 августа. Кстати, ее сменила бывшая пресс-секретарь бывшего губернатора Сумщины Юрия Чмыря Любовь Карпенко, которая недолго отвечала за информационную политику в команде еще одного бывшего губернатора Сумщины Романа Грищенко. Тот также начинал с советницы с СТС Оксаны Щербак.
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