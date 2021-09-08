На Сумщине еще две смерти от COVID-19: заболело 43 человека (подробности) На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 43 человек.

COVID-19 подтвердили у 43 человек (Конотопский р-н - 6, Ахтырский р-н - 5, Роменский р-н - 12, Сумской р-н – 17, Шосткинский р-н - 3).

По состоянию на 8 сентября за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 79 752 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1362 летальных случая, за минувшие сутки - 2 (Ахтырский р-н - 1, Сумской р-н - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 77 737 человек, из них за минувшие сутки - 38 (Конотопский р-н - 3, Ахтырский р-н - 7, Роменский р-н - 6, Сумской р-н – 17, Шосткинский р-н - 5).