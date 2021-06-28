Новый губернатор Сумщины взял себе советника по ЖКХ

Об этом чиновник сообщил в Фейсбуке.
«Формируем профессиональную команду!
Роман Гученко - мой советник по вопросам жилищно-коммунального хозяйства!
Поздравляю и желаю успеха и терпения!
У громад Сумщины теперь есть надежный консультант и партнер, который будет помогать разгребать тот вал проблем в отрасли, которые накапливались десятками лет!», - написал он.
Роман Гученко является вице-президентом в ОО «Всеукраинский совет председателей ОСМД», главой правления в Ассоциация ОСМД «Сумщина», членом Нацсовета по вопросам создания и функционирования ОСМД при Кабинете Министров Украины.