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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:25818

Новый губернатор Сумщины взял себе советника по ЖКХ

Глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий взял себе советника по ЖКХ.

Об этом чиновник сообщил в Фейсбуке.

«Формируем профессиональную команду!

Роман Гученко - мой советник по вопросам жилищно-коммунального хозяйства!

Поздравляю и желаю успеха и терпения!

У громад Сумщины теперь есть надежный консультант и партнер, который будет помогать разгребать тот вал проблем в отрасли, которые накапливались десятками лет!», - написал он.

Роман Гученко является вице-президентом в ОО «Всеукраинский совет председателей ОСМД», главой правления в Ассоциация ОСМД «Сумщина», членом Нацсовета по вопросам создания и функционирования ОСМД при Кабинете Министров Украины.

Общество Роман Гученко Советник главы ОГА
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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