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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 19:25194

Сумских водителей предупреждают об ограничении движения в центре

8 сентября, с 10 часов утра, на улице Гагарина, возле дома № 2, в связи с проведением аварийных работ на участке тепловой сети будет ограничено движение транспорта.

Об открытии движения будет сообщено дополнительно.

Уважаемые водители! Учитывайте вышеуказанную информацию, планируя свои маршруты, будьте внимательны за рулем, следите за дорожной обстановкой и следуйте ПДД.

Общество
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