Военная с Сумщины стала лучшей в стрельбе в Украине 58 отдельная мотопехотная бригада им. гетмана Ивана Выговского сообщает об успехах своих военных.

Сержант Галина Шульга завоевала золото в чемпионате Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины по скоростной и прикладной стрельбе из АК-3.