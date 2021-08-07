Сумские пограничники задержали разыскиваемого Интерполом гражданина Молдовы В пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда задержали гражданина Молдовы, который находится в международном розыске.

Во время проверки гражданина Молдовы, который в качестве пассажира въезжал в Украину микроавтобусом марки «Mercedes-Benz», сработала международная база данных Интерпола. Пограничники приняли все необходимые меры по его задержанию.

По предварительным данным установлено, что согласно учетам Генерального секретариата Интерпола, гражданин числится в международном розыске с целью ареста и последующей экстрадиции в Республику Молдова для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст. 201 УК Республики Молдова - «Насилие в семье».

Сейчас 53-летнего мужчину, после проведения процессуальных действий, в установленном порядке передали компетентным правоохранительным органам.