Сумские пограничники задержали разыскиваемого Интерполом гражданина Молдовы

Во время проверки гражданина Молдовы, который в качестве пассажира въезжал в Украину микроавтобусом марки «Mercedes-Benz», сработала международная база данных Интерпола. Пограничники приняли все необходимые меры по его задержанию.
По предварительным данным установлено, что согласно учетам Генерального секретариата Интерпола, гражданин числится в международном розыске с целью ареста и последующей экстрадиции в Республику Молдова для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст. 201 УК Республики Молдова - «Насилие в семье».
Сейчас 53-летнего мужчину, после проведения процессуальных действий, в установленном порядке передали компетентным правоохранительным органам.
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