В Сумах пройдет всеукраинский турнир по дзюдо 18 сентября в Сумах пройдет Всеукраинский турнир по дзюдо памяти Александра Анищенко и Максима Савченко.

В соревнованиях примут участие юноши и девушки 2005-2009 г.р. Турнир пройдет в манеже СумГУ. Начало в 10.00. Вход свободный с соблюдением карантинного режима.