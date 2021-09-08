В Сумах пройдет всеукраинский турнир по дзюдо

В соревнованиях примут участие юноши и девушки 2005-2009 г.р. Турнир пройдет в манеже СумГУ. Начало в 10.00. Вход свободный с соблюдением карантинного режима.
В матче девятого тура Первой лиги «Альянс» будет принимать команду «Горняк-Спорт» из города Горишни Плавни Полтавской области....
18-19 вересня відбудеться 5-ий (заключний) етап Чемпіонату України з мотокросу серед молоді і дорослих....
Сумський фотограф, колекціонер і меценат Сергій Гуцан запрошує у п'ятницю, 17 вересня, на 14 годину......
Благодійний осінній бал віденського формату відбудеться у МЦ «Романтика» уже цими вихідними....
Нове видання «Долі: сумські перехрестя» – це яскраві історії про наших неймовірних земляків....