НАБУ завершило расследование хищений на элеваторе Госрезерва в Сумской области

Как говорится в сообщении НАБУ, среди подозреваемых: руководитель одного из филиалов ГП «Ахтырский комбинат хлебопродуктов», руководители производственно-технической лаборатории и элеватора этого предприятия.
Действия всех лиц квалифицированы по ч. 5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
«Следствие установило, что в ноябре 2020 года руководитель филиала по предварительному сговору с другими работниками незаконно и безвозмездно отгрузили семена подсолнечника, находившиеся на хранении в этом филиале, другим частным структурам. И таким образом растратили более 189 т семян подсолнечника стоимостью 3,2 млн грн. Зерно вывезли за пределы филиала, однако, детективы Национального бюро приняли безотлагательные меры, чтобы предотвратить его дальнейшее незаконное обращение и вернули в госпредприятие», — отметили в НАБУ.
В НАБУ подчеркнули, что детективы агентства расследуют еще ряд эпизодов по поводу злоупотреблений на предприятиях, входящих в состав Госрезрева.
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