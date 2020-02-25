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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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НАБУ завершило расследование хищений на элеваторе Госрезерва в Сумской области

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование растраты зерна на 3,2 млн грн из Государственного агентства резерва.

Как говорится в сообщении НАБУ, среди подозреваемых: руководитель одного из филиалов ГП «Ахтырский комбинат хлебопродуктов», руководители производственно-технической лаборатории и элеватора этого предприятия.

Действия всех лиц квалифицированы по ч. 5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

«Следствие установило, что в ноябре 2020 года руководитель филиала по предварительному сговору с другими работниками незаконно и безвозмездно отгрузили семена подсолнечника, находившиеся на хранении в этом филиале, другим частным структурам. И таким образом растратили более 189 т семян подсолнечника стоимостью 3,2 млн грн. Зерно вывезли за пределы филиала, однако, детективы Национального бюро приняли безотлагательные меры, чтобы предотвратить его дальнейшее незаконное обращение и вернули в госпредприятие», — отметили в НАБУ.

В НАБУ подчеркнули, что детективы агентства расследуют еще ряд эпизодов по поводу злоупотреблений на предприятиях, входящих в состав Госрезрева.

 
Право Зерно НАБУ
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