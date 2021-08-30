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«Фармак» провел в Шостке юбилейный забег

3 сентября в Шостке отмечали день города. Для горожан было организовано множество мероприятий на разные вкусы. Компания «Фармак», которая имеет в городе производственное подразделение, пригласила в этот день приверженцев здорового образа жизни на спортивное событие.

Для Шостки уже стало доброй традицией в день города принимать поздравления от «Фармак» Компания в пятый раз провела юбилейный забег «"Фармак": бег для здоровья». Спортивный праздник посетили 500 участников. Участие в мероприятии могли принять все желающие бесплатно. Организаторы предложили два забега для взрослых и детей на дистанции 2000 м и 500 м. Победителей награждали звездные гости мероприятия и руководство компании «Фармак».

«Мы работаем в Шостке с 2015 года и в течение этого времени активно приобщаемся к жизни нашей общины. Мы стремимся развивать не только компанию, но и территории, на которых ведем бизнес. Спасибо горожанам, бежавшим с нами ради здоровья!» – комментирует Евгения Поддубная, директор по корпоративным коммуникациям «Фармак», после пересечения финиша.

В этом году к событию присоединились ведущая «Хит FM» Юлия Карпова и известная украинская певица Руслана Лыжичко.

«Приятно видеть, что к таким проектам, как «"Фармак": бег для здоровья», ежегодно присоединяется все большее количество людей. Очень рада была присутствовать и спасибо «Фармак» за приглашение! Такие события не только объединяют, но и часто становятся хорошим стартом для следующих свершений ради здоровья» – комментирует Руслана. 

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