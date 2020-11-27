Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:35369

Сумские дорожники заплатят почти 3 млн грн штрафа

По иску прокуратуры принято решение о взыскании с предприятия 2,8 млн грн убытков из-за нарушения требований природоохранного законодательства.

По иску Окружной прокуратуры города Сумы Хозяйственным судом Сумской области принято решение о взыскании с Дочернего предприятия «Сумской облавтодор» 2,8 млн грн убытков, причиненных государству вследствие нарушения требований природоохранного законодательства.

Государственной экологической инспекцией в Сумской области установлено, что указанное предприятие осуществляло сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух без соответствующих разрешений более 2 лет. Несмотря на направленные инспекцией претензии, предприятие в добровольном порядке убытки не возместило. При этом, Государственная экологическая инспекция самостоятельно меры гражданско-правового характера не принимала. Поэтому прокуратура обратилась в суд в интересах государства. Суд согласился с доводами прокуратуры.

Общество Госэкоинспекция Сумской облавтодор
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Более 37 млн гривен экологического ущерба нанесено на Сумщине добытчиками глины
22.06.2021 16:57

Более 37 млн гривен экологического ущерба нанесено на Сумщине добытчиками глины

Месяц назад Государственной экологической инспекцией в Сумской области было проведено внеплановые проверки СФХ «Ладуха В.Б.» и ФХ «Эдельвейс - 2007»,...

На «Сумытеплоэнерго» открыто уголовное производство из-за недопуска экоинспекторов к проверке
10.06.2021 13:28

На «Сумытеплоэнерго» открыто уголовное производство из-за недопуска экоинспекторов к проверке

8 июня Государственная экологическая инспекция в Сумской области пыталась провести внеплановую проверку соблюдения природоохранного законодательства в ходе деятельности ООО «Сумытеплоэнерго»....

Госэкоинспекция проверяет факт загрязнения р. Псел в центре Сум
26.05.2021 17:00

Госэкоинспекция проверяет факт загрязнения р. Псел в центре Сум

Сегодня, 26 мая, в ходе мониторинга социальных сетей Госэкоинспекции стало известно о сбросе воды коричневого цвета в р. Псел в...

На Сумщине экоинспекторы охотились на охотников за черемшой
21.04.2021 14:36

На Сумщине экоинспекторы охотились на охотников за черемшой

Сегодня, 21 апреля, работниками Государственной экологической инспекции в Сумской области проведена очередная рейдовая проверка в Сумском лесничестве ГП «Сумское лесное...

Экоинспекция проанализировала мутно-белые воды Олдыша в Сумах
27.11.2020 10:09

Экоинспекция проанализировала мутно-белые воды Олдыша в Сумах

В Государственную экологическую инспекцию в Сумской области поступил ряд жалоб на крайне негативное состояние водоемов в урочище Олдыш в г....

Новости

На Сумщине еще 35 человек подхватили коронавирус (подробности)
Сегодня 08:44
Горячую воду обещают дать сумчанам 23 июля
Вчера 11:14
В Сумах авария на Белопольском шоссе
Сегодня 14:06
В приложении «Дія» больше нельзя записаться на вакцинацию
Сегодня 14:05
На Сумщине изъято контрафактных табачных изделий на 1,5 млн грн
Сегодня 13:55
В Сумах появился новый мурал
Сегодня 13:46
Сумские дорожники заплатят почти 3 млн грн штрафа
Сегодня 13:35
Для Сумщины выделили 40 миллионов гривен образовательной субвенции
Сегодня 13:16
На Сумщине судили двух россиян за незаконное пересечение границы
Сегодня 12:43
Минус один: из-за допинга из олимпийской сборной Украины выбыл сумчанин
Сегодня 12:14
В Сумах поймали вора, укравшего сумочку у представительницы Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания
Сегодня 12:10
На Сумщине дали 5 лет за смертельное ДТП
Сегодня 12:07
view counter

Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

Статьи

Україна відкриває останній – 5-й етап вакцинації населення проти COVID-19
Сегодня 12:26
У Сумах посилюють контроль за перебуванням неповнолітніх поза домівкою в нічний час
Сегодня 11:44
Невероятные приключения ахтырского журналиста в Риме на ЕВРО-2020
Сегодня 07:16
"Пятеро СБУшников обмывали звание на границе с Россией": детали нападения на пограничников на Сумщине
Вчера 18:32
На Сумщине повысились коронавирусные показатели (итоги недели)
Вчера 13:37
Украинский язык в туризме и культуре стал обязательным
16.07.2021 17:15
Виктор Ющенко построил огромную резиденцию под Киевом. Ее окружает защитный ров и болото
16.07.2021 13:45
Бова прийшов і намагався тиснути на суд!
16.07.2021 12:36
З 1 липня збільшився розмір прожиткового мінімуму
15.07.2021 15:46
З 16 липня для кандидатів на посади державної служби змінюються умови конкурсу: роз’яснення НАДС
15.07.2021 09:03
Сумские власти похвастались «Романтикой»
14.07.2021 16:55
Обережно в лісах: утримується найвищий клас пожежної небезпеки
13.07.2021 14:56
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.