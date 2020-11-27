Сумские дорожники заплатят почти 3 млн грн штрафа По иску прокуратуры принято решение о взыскании с предприятия 2,8 млн грн убытков из-за нарушения требований природоохранного законодательства.

По иску Окружной прокуратуры города Сумы Хозяйственным судом Сумской области принято решение о взыскании с Дочернего предприятия «Сумской облавтодор» 2,8 млн грн убытков, причиненных государству вследствие нарушения требований природоохранного законодательства.

Государственной экологической инспекцией в Сумской области установлено, что указанное предприятие осуществляло сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух без соответствующих разрешений более 2 лет. Несмотря на направленные инспекцией претензии, предприятие в добровольном порядке убытки не возместило. При этом, Государственная экологическая инспекция самостоятельно меры гражданско-правового характера не принимала. Поэтому прокуратура обратилась в суд в интересах государства. Суд согласился с доводами прокуратуры.