В чемпионате Сумщины отыграли 12-й тур

Высшая лига
ФК «Аграрник-Авангард» Белополье 1:1 ФК «Велетень» Глухов
ФК «Ромны-Рятувальник» 3:3 ФК «Колос» Севериновка
ФК «Явор» Краснополье 6:1 ФК «Украина» Токари
ФК «Кролевец» 0:3 ФК «Нефтяник» Ахтырка
После этих матчей продолжает лидировать «Велетень» - 20 очков (в 9 матчах), дальше – «Аграрник-Авангард» - 19 (10), «Нефтяник» 18 (9), «Колос» - 18 (10), «Явор» - 16 (9)…
Первая лига
ФК «Шахтер - ДЮСШ им.Мамиашвили» Конотоп 3:3 «Колос» Шосткинская ОТГ
ФК «Велетень-2» 1:2 ФК «Дружба»
Лидирует «Колос» - 29 (12), дальше - ФК «Дружба» - 22 (12), «Велетень-2» - 19 (12), «Шахтер - ДЮСШ им.Мамиашвили» - 18 (12).
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