Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:56339

В чемпионате Сумщины отыграли 12-й тур

На выходных в чемпионате области были сыграны матчи 12-го тура.

Высшая лига

ФК «Аграрник-Авангард» Белополье 1:1 ФК «Велетень» Глухов

ФК «Ромны-Рятувальник» 3:3 ФК «Колос» Севериновка

ФК «Явор» Краснополье 6:1 ФК «Украина» Токари

ФК «Кролевец» 0:3 ФК «Нефтяник» Ахтырка

После этих матчей продолжает лидировать «Велетень» - 20 очков (в 9 матчах), дальше – «Аграрник-Авангард» - 19 (10), «Нефтяник» 18 (9),  «Колос» - 18 (10), «Явор» - 16 (9)…

Первая лига

ФК «Шахтер - ДЮСШ им.Мамиашвили» Конотоп 3:3 «Колос» Шосткинская ОТГ

ФК «Велетень-2» 1:2 ФК «Дружба»

Лидирует «Колос» - 29 (12), дальше - ФК «Дружба» - 22 (12), «Велетень-2» - 19 (12), «Шахтер - ДЮСШ им.Мамиашвили» - 18 (12).

Спорт Футбол
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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