Ахтырский «Нефтяник» одержал третью победу в аматорском чемпионате

Ахтырский «Нефтяник», который проводит дебютный сезон на этом уровне, выиграл третью игру подряд. Теперь под каток ахтырчан попал ФК «Белая Церковь», который пропустил три безответных мяча у себя на поле.
После 5 туров у «Нефтяника» 9 очков и две игры в запасе. Пока он на четвертом месте группы 2.
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