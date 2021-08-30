Ахтырский «Нефтяник» одержал третью победу в аматорском чемпионате 4-5 сентября были сыграны матчи 5-го тура чемпионата Украины по футболу среди аматоров.

Ахтырский «Нефтяник», который проводит дебютный сезон на этом уровне, выиграл третью игру подряд. Теперь под каток ахтырчан попал ФК «Белая Церковь», который пропустил три безответных мяча у себя на поле.

После 5 туров у «Нефтяника» 9 очков и две игры в запасе. Пока он на четвертом месте группы 2.