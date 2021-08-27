«Виктория» сыграла вничью с лидером 5 сентября прошли игры 7-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге.

«Виктория» из Николаевки играла в гостях против «Балкан» из Зари Одесской области, которые до этого тура шли на втором месте.

Хозяева открыли счет на 33-й минуте. На 80-й минуте Николай Аржанов сравнял счет с пенальти. Больше голов зрители не видели.

1:1 – у «Виктории» теперь 8 очков после 7 матчей, и она настигает «Тростянец», который вчера победил «Реал Фарм» из Одессы. Это 10-11-е места в турнирной таблице.