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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:33172

«Виктория» сыграла вничью с лидером

5 сентября прошли игры 7-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге.

«Виктория» из Николаевки играла в гостях против «Балкан» из Зари Одесской области, которые до этого тура шли на втором месте.

Хозяева открыли счет на 33-й минуте. На 80-й минуте Николай Аржанов сравнял счет с пенальти. Больше голов зрители не видели.

1:1 – у «Виктории» теперь 8 очков после 7 матчей, и она настигает «Тростянец», который вчера победил «Реал Фарм» из Одессы. Это 10-11-е места в турнирной таблице.

Спорт Виктория Николаевка Футбол
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