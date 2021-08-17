Мошенник снял с банковского счета жительницы Сумщины больше 17 000 гривен Назвавшись сотрудником банка, злоумышленник вошел в доверие к 48-летней женщине и обогатился за ее счет.

За помощью к работникам отделения полиции в Глухове обратилась жительница села Белокопытово. Она рассказала, что днем ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, сообщил, что произошел технический сбой, в результате которого ее банковская карта может быть заблокирована. Для устранения проблем он попросил продиктовать цифры, которые будут поступать ей в смс-сообщениях.

Доверчивая женщина четко выполнила все указания неизвестного собеседника. А закончив разговор, обнаружила пропажу 17500 с банковской карты.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Правоохранители раз советуют граждан не доверять незнакомым собеседникам, кем бы они ни назывались. Обязательно проверяйте полученную информацию. Будьте бдительны и осторожны! Не дайте шанса аферистам обогатиться за Ваш счет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.