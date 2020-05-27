Появилось видео, как в машине сумского депутата разбили лобовое стекло (видео) Инцидент произошел рано утром 24 августа по ул. Заливная.

На видео с камер видеонаблюдения видно, как неизвестный несколько раз обошел место стоянки машин, а затем бросил кирпич на лобовое стекло автомобиля депутата Сумского горсовета Александра Зименко, пишет 0542.ua.

Если вы узнали человека на видео или владеете любой информацией, которая поможет следствию, сообщите об этом в полицию по номеру 102.