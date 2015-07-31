На Сумщине будут судить экс-директора водоканала За незаконное использование водных ресурсов с убытками государству в 4,1 млн грн.

Конотопской окружной прокуратурой утвержден и 1 сентября 2021 года направлен в суд обвинительный акт в отношении в настоящее время уже бывшего директора одного из коммунальных предприятия Кролевецкого городского совета, злоупотребление служебным положением которого при использовании водных ресурсов повлекло ущерб государству в размере почти 4,1 млн грн (ч . 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 240 УК Украины).

По данным следствия, несмотря на отсутствие разрешения на пользование недрами и специальное водопользование, предприятие, возглавляемое в то время обвиняемым лицом, почти два года осуществляло забор подземных вод. В результате самовольного использования водных ресурсов государству нанесено 4,1 млн грн убытков.

Противоправную деятельность руководителя предприятия разоблачено сотрудниками сектора защиты интересов общества и государства криминальной полиции совместно со следователями отдела полиции № 1 (г. Кролевец) Конотопского районного управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.