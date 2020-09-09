В Сумах Химгородок остался без троллейбусов

Будут разворачиваться через депо (без заезда на Химгородок). Причина: проведение работ по устранению аварийной ситуации на участке дороги по ул. Ахтырская работниками КП «Горводоканал».
О времени возобновления движения троллейбусов по маршрутам будет сообщено дополнительно, сообщает КП «Электроавтотранс».
В воскресенье, 15 августа, с 12:00 до 16:00 троллейбусы будут курсировать по частично измененным схемам маршрутов....
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