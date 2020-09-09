В Сумах Химгородок остался без троллейбусов Сегодня, 2 сентября, троллейбусы № 7, 8, 9, 13 будут курсировать по частично измененной схеме.

Будут разворачиваться через депо (без заезда на Химгородок). Причина: проведение работ по устранению аварийной ситуации на участке дороги по ул. Ахтырская работниками КП «Горводоканал».

О времени возобновления движения троллейбусов по маршрутам будет сообщено дополнительно, сообщает КП «Электроавтотранс».