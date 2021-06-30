Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:51774

В Сумах СБУ проводит обыски у активиста

Сегодня, 2 сентября, около 6:00 утра на дачу к активисту Василию Воронину с обыском прибыли сотрудники СБУ.

Как сообщил сам Василий Воронин «Это какой-то бред, говорят о якобы государственной измене». Сейчас со двора дачи Воронина никого не выпускают, даже его адвокату запрещали выходить, пишет Sumy.Today.

Пресс-секретарь СБУ Сумщины Олеся Рапута сказала, что комментарий предоставят позже. Также не дает комментариев Сумская областная прокуратура.

Право Василий Воронин Обыск СБУ
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

СБУ просить сумчан бути пильними під час святкуань
20.08.2021 10:33

СБУ просить сумчан бути пильними під час святкуань

СБУ закликає українців бути пильними та звертати особливу увагу на питання безпеки напередодні та під час святкування Дня Незалежності України....

ГБР задержало двух СБУшников, которые напали на пограничный наряд на Сумщине (видео)
19.07.2021 15:22

ГБР задержало двух СБУшников, которые напали на пограничный наряд на Сумщине (видео)

Работники ГБР, при содействии внутренней безопасности СБУ задержали двух сотрудников Службы безопасности Украины, которые совершили нападение и забрали оружие у...

Два сотрудника СБУ задержаны за нападение на пограничный наряд на Сумщине
18.07.2021 20:04

Два сотрудника СБУ задержаны за нападение на пограничный наряд на Сумщине

В Службе безопасности Украины заявили об установлении причастности двух ее сотрудников к нападению на сотрудников Госпогранслужбы в ночь на воскресенье,...

На Сумщине пьяные СБУшники напали на пограничников
18.07.2021 17:30

На Сумщине пьяные СБУшники напали на пограничников

Неизвестными, напавшими на украинских пограничников, оказались действующие сотрудники СБУ – они были пьяны....

СБУ заблокировала схему присвоения имущества «Сумыхимпрома»
30.06.2021 14:59

СБУ заблокировала схему присвоения имущества «Сумыхимпрома»

Службой безопасности Украины выявлена противоправная деятельность должностных лиц ПАО «Сумыхимпром», направленная на умышленное доведение до банкротства, а потом отчуждение имущества...

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Шан-Чі та легенда десяти кілець (Дестін Деніел Креттон, 2021)
Шан-Чі та легенда десяти кілець (Дестін Деніел Креттон, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.55; 21.20
Гуллівер повертається (Ілля Максимов, 2021)
Гуллівер повертається (Ілля Максимов, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.20
У пастці (С.К. Дейл, 2021)
У пастці (С.К. Дейл, 2021)
Кино Планета Кіно
14.20; 20.40
Таємниця парку розваг (Дін Лян, 2021)
Таємниця парку розваг (Дін Лян, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 14.20
Після падіння (Кастіль Лендон, 2021)
Після падіння (Кастіль Лендон, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.00; 19.25
Кодекс кілера (Мартін Кемпбелл, 2021)
Кодекс кілера (Мартін Кемпбелл, 2021)
Кино Планета Кіно
19.45
Кендімен (Ніа ДаКоста, 2020)
Кендімен (Ніа ДаКоста, 2020)
Кино Планета Кіно
22.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.