В Сумах СБУ проводит обыски у активиста Сегодня, 2 сентября, около 6:00 утра на дачу к активисту Василию Воронину с обыском прибыли сотрудники СБУ.

Как сообщил сам Василий Воронин «Это какой-то бред, говорят о якобы государственной измене». Сейчас со двора дачи Воронина никого не выпускают, даже его адвокату запрещали выходить, пишет Sumy.Today.

Пресс-секретарь СБУ Сумщины Олеся Рапута сказала, что комментарий предоставят позже. Также не дает комментариев Сумская областная прокуратура.