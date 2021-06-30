В Сумах СБУ проводит обыски у активиста

Как сообщил сам Василий Воронин «Это какой-то бред, говорят о якобы государственной измене». Сейчас со двора дачи Воронина никого не выпускают, даже его адвокату запрещали выходить, пишет Sumy.Today.
Пресс-секретарь СБУ Сумщины Олеся Рапута сказала, что комментарий предоставят позже. Также не дает комментариев Сумская областная прокуратура.
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