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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине вакцинировано от коронавируса меньше 11% населения

108 205 пациентов привились двумя дозами вакцины против COVID-19.

По состоянию на 1 сентября в области сделано 263 551 прививку. Привилось 155 346 человек, в том числе 108 205 пациентов - двумя дозами. Об этом сообщил начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко.

Из общего числа привитых: COVISHIELD – 14 696 человек, в том числе 14 656 одной дозой и 40 - двумя.

Вакциной COMIRNATY (Pfizer) в области сделано всего 76 798 прививок. Из них привилось 46 824 пациента, а 29 974 пациенты - двумя дозами.

Вакциной ASTRAZENECA проведено 38231 прививку, привито первой дозой 13 866 пациентов, второй дозой – 24 365 человек.

Вакциной CORONAVAC сделано 88 307 прививок, из них 38 019 человек уже получили вторую дозу.

Вакциной MODERNA сделано 45 519 прививок, из них 15 807 человек уже получили вторую дозу.

Общество Вакцинация
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