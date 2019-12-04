Рынок земли: на Сумщине совершено 938 сделок Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сообщает, что в Украине заключено 10 683 сделок в рамках рынка земли.

Подали заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр 4807 нотариуса. Всего заявлений - 5396, из них согласовано 4770, в очереди на рассмотрение - 1, отказ получили 625. Нотариусы с Государственным земельным кадастром работают в штатном режиме. Лидерами по осуществленным земельным операциям остаются Киевщина (1337), Полтавская (1078) и Сумская (938) области. Площадь земель, по которым осуществлены операции, составляет 23334 га. По площадям земли, по которым зафиксировано сделки, лидируют: Полтавская обл. - 2717,0 га; Харьковская обл. - 2615,6 га; Кировоградская обл. - 2074,0 га; Днепропетровская обл. - 1871,9 га; Херсонская обл. - 1719,5 га. Сумская обл. - 1520,3 га.