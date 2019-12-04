Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:20205

Рынок земли: на Сумщине совершено 938 сделок

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сообщает, что в Украине заключено 10 683 сделок в рамках рынка земли.

Подали заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр 4807 нотариуса. Всего заявлений - 5396, из них согласовано 4770, в очереди на рассмотрение - 1, отказ получили 625. Нотариусы с Государственным земельным кадастром работают в штатном режиме.

Лидерами по осуществленным земельным операциям остаются Киевщина (1337), Полтавская (1078) и Сумская (938) области.

Площадь земель, по которым осуществлены операции, составляет 23334 га.

По площадям земли, по которым зафиксировано сделки, лидируют:

Полтавская обл. - 2717,0 га;

Харьковская обл. - 2615,6 га;

Кировоградская обл. - 2074,0 га;

Днепропетровская обл. - 1871,9 га;

Херсонская обл. - 1719,5 га.

Сумская обл. - 1520,3 га.

Фото
Экономика Рынок земли
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Сумщина входит в тройку лидеров по стоимости земли сельхозназначения в Украине
30.07.2021 09:31

Сумщина входит в тройку лидеров по стоимости земли сельхозназначения в Украине

В разных регионах Украины цена на землю существенно отличается. К середине июля самая высокая средняя стоимость за гектар в Черкасской...

Рынок земли в Украине: озвучены цены за гектар
07.05.2021 14:26

Рынок земли в Украине: озвучены цены за гектар

В Украине с 1 июля планируют открыть рынок земли - парламент накануне принял один из последних законопроектов, необходимых для финала...

Верховная Рада проголосовала за открытие рынка земли: как голосовали нардепы от Сумщины
31.03.2020 09:47

Верховная Рада проголосовала за открытие рынка земли: как голосовали нардепы от Сумщины

Украинский парламент на внеочередном заседании принял закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения»....

19.02.2020 17:14

Сумские депутаты обратились к президенту относительно недопущения введения законопроектов о продаже земли

На внеочередной сессии депутаты городского совета приняли Обращение к Президенту Украины о приостановлении рассмотрения законопроектов, в которых говорится об обороте...

Акция протеста против открытия рынка земли проходит на Сумщине
04.12.2019 14:55

Акция протеста против открытия рынка земли проходит на Сумщине

Люди ходят по пешеходному переходу, перекрыв трассу Сумы –Киев....

Новости

На Сумщине за понедельник COVID-19 подтвердили у 25 человек
Сегодня 08:48
Як у Сумах відзначатимуть День міста
Вчера 15:01
Повышение тарифов на проезд в Сумах пока откладывается
Сегодня 17:46
Рынок земли: на Сумщине совершено 938 сделок
Сегодня 17:20
Сумчанка поблагодарила полицейских, которые разыскали и вернули домой ее дочь
Сегодня 16:48
Сумские каратисты отличились в Черноморске
Сегодня 16:40
На Сумщині громадська організація за чотири місяці видала 822 набори від передозувань наркотиками
Сегодня 16:31
В первые дни осени на Сумщине засентябрит
Сегодня 16:23
Мужу замглавы Сумской ОГА сообщено о подозрении в попытке подкупа полицейских
Сегодня 16:15
У Сум нет денег на демонтаж аварийного путепровода-недостроя на Василевке
Сегодня 16:00
Куди і як скаржитися на забруднення повітря в Сумах
Сегодня 15:46
Сумские статистики подготовились ко Дню города
Сегодня 15:41
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Гуллівер повертається (Ілля Максимов, 2021)
Гуллівер повертається (Ілля Максимов, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.00; 16.45
Кодекс кілера (Мартін Кемпбелл, 2021)
Кодекс кілера (Мартін Кемпбелл, 2021)
Кино Планета Кіно
13.00; 17.05; 19.30; 21.30
Остання місія Пола В. Р. (Ромен Кіро, 2020)
Остання місія Пола В. Р. (Ромен Кіро, 2020)
Кино Планета Кіно
13.00; 15.15; 19.20; 21.15
Кендімен (Ніа ДаКоста, 2020)
Кендімен (Ніа ДаКоста, 2020)
Кино Планета Кіно
14.10; 16.10; 20.00; 22.00
Легенда про Зеленого лицаря (Девід Лоурі, 2020)
Легенда про Зеленого лицаря (Девід Лоурі, 2020)
Кино Планета Кіно
12.00; 14.30; 19.00
Двоє друзів і борсук (Гунхільд Енгер, Руне Спанс, 2020)
Двоє друзів і борсук (Гунхільд Енгер, Руне Спанс, 2020)
Кино Планета Кіно
10.00; 11.45; 13.30
Віднесені привидами (Хаяо Міядзакі, 2001)
Віднесені привидами (Хаяо Міядзакі, 2001)
Кино Планета Кіно
15.15

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.