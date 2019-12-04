Рынок земли: на Сумщине совершено 938 сделок

Подали заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр 4807 нотариуса. Всего заявлений - 5396, из них согласовано 4770, в очереди на рассмотрение - 1, отказ получили 625. Нотариусы с Государственным земельным кадастром работают в штатном режиме.
Лидерами по осуществленным земельным операциям остаются Киевщина (1337), Полтавская (1078) и Сумская (938) области.
Площадь земель, по которым осуществлены операции, составляет 23334 га.
По площадям земли, по которым зафиксировано сделки, лидируют:
Полтавская обл. - 2717,0 га;
Харьковская обл. - 2615,6 га;
Кировоградская обл. - 2074,0 га;
Днепропетровская обл. - 1871,9 га;
Херсонская обл. - 1719,5 га.
Сумская обл. - 1520,3 га.
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