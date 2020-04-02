Сумський театр дітей та юнацтва запрошує на відкриття нового сезону 4-5 вересня у Сумському обласному театрі для дітей та юнацтва відбудеться прем’єра нової казки «Киця в чобітках».

Музична казка за п’єсою Олега Михайлова у постановці режисера-постановника, Заслуженого артиста України Валерія Микитенка буде йти і в суботу, і в неділю. Початок об 11.00 Сценографія - заслужений художник України Едуард Ледньов. Композитор - заслужений діяч мистецтв України Володимир Прихожай. Художник з костюмів - Ольга Ледньова. Балетмейстер - Інна Шабельська. Художник з освітлення - Володимир Гайсинський.