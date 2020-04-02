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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:00114

Сумський театр дітей та юнацтва запрошує на відкриття нового сезону

4-5 вересня у Сумському обласному театрі для дітей та юнацтва відбудеться прем’єра нової казки «Киця в чобітках».

Музична казка за п’єсою Олега Михайлова у постановці режисера-постановника, Заслуженого артиста України Валерія Микитенка буде йти і в суботу, і в неділю. Початок об 11.00

Сценографія - заслужений художник України Едуард Ледньов. Композитор - заслужений діяч мистецтв України Володимир Прихожай. Художник з костюмів - Ольга Ледньова. Балетмейстер - Інна Шабельська. Художник з освітлення - Володимир Гайсинський.

Досуг ТЮЗ
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