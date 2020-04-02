Сумський театр дітей та юнацтва запрошує на відкриття нового сезону

Музична казка за п’єсою Олега Михайлова у постановці режисера-постановника, Заслуженого артиста України Валерія Микитенка буде йти і в суботу, і в неділю. Початок об 11.00
Сценографія - заслужений художник України Едуард Ледньов. Композитор - заслужений діяч мистецтв України Володимир Прихожай. Художник з костюмів - Ольга Ледньова. Балетмейстер - Інна Шабельська. Художник з освітлення - Володимир Гайсинський.
27 травня в Сумському обласному театрі для дітей та юнацтва вирували емоції - відбулась довгоочікувана прем’єра комедії за твором Еміля...
Щочетверга о 18-00 до Сумського обласного театру для дітей та юнацтва поспішала поважна публіка. Адже традиційно щочетверга там проходять вечірні...
Після тривалого «антракту» Сумський обласний театр для дітей та юнацтва гостинно відчиняє двері....
Сумской областной театр для детей и юношества презентовал свой детский спектакль «Аладдин»....
Сумський обласний театр для дітей та юнацтва запрошує всіх глядачів до онлайн-перегляду «золотого репертуарного фонду» театру....