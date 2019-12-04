Рынок земли в Украине: озвучены цены за гектар В Украине с 1 июля планируют открыть рынок земли - парламент накануне принял один из последних законопроектов, необходимых для финала земельной реформы.

Сейчас стоимость одного гектара земли в Украине оценивается в 30 тыс. гривен. Но цены могут заметно вырасти после открытия рынка - постепенно до 10-15 тыс. евро за гектар, как у наших ближайших соседей. Специалисты не советуют украинцам избавляться от участков (через договора аренды или другие схемы) до июля, а также просят не спешить с продажей и после открытия рынка земли.

«Основной процесс, который будет в 2021 году, - это легализация отношений, которые формировались десятки лет моратория (на продажу с/х земель. - Ред.). Если землю взяли в аренду на 50 лет, то это прекращение договора аренды и заключения договора купли-продажи, в котором указывается стоимость, не меньшая нормативно-денежной оценки земли», - отметил министр аграрной политики Роман Лещенко.

Как известно, закон об открытии рынка земли приняли еще весной 2020 года. Но для того, чтобы его положения были воплощены в жизнь, необходим ряд других законов.

Несмотря на принятие закона О передаче земли в места, который уже прозвали «земельной Конституцией», Раде для окончательного завершения реформы осталось рассмотреть во втором чтении закон об организации земельных торгов в электронной форме (№ 2195). Также нужно принять закон «О Фонде гарантирования займов и о праве государственных работников на земельный пай».