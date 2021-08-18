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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:48253

Сумчанка поблагодарила полицейских, которые разыскали и вернули домой ее дочь

Почти ежедневно в полицию обращаются люди с заявлениями о том, что уходят из дома и не возвращаются их близкие люди - престарелые родители, больные, или дети.

И каждый раз на их поиск сразу же «поднимаются» полицейские различных подразделений: оперативники розыска, ювенальная превенция, патрульные. Потому что никто не знает, где именно в этот момент может находиться человек, который исчез, и возможно, именно в эти минуты он нуждается в немедленной помощи. А каждая минута задержки может стоить самого дорогого - жизни.

Два дня назад с заявлением о том, что ушла из дома и не вернулась ее 18-летняя дочь, в полицию обратилась жительница областного центра. Женщина объяснила, что девушка оставила дома записку, в которой указала, что начинает самостоятельную жизнь и попросила ее не искать.

Обеспокоенные мать и отец попытались сначала самостоятельно искать дочь, и все же очень скоро обратились за помощью в полицию. Правоохранители сразу начали оперативно-розыскные мероприятия и уже через сутки нашли девушку и вернули ее обрадованным родителям.

Оказалось, что девушка действительно решила попробовать пожить самостоятельно. Недавно устроилась на работу, и, имея небольшие финансовые сбережения, ушла из дома, сняла квартиру купила себе немного еды и выключила мобильный телефон. Последнее обстоятельство изрядно заставила поволноваться родителей, ибо не знали уже что и думать, когда телефон родного человека молчал.

Оперативность правоохранителей, их чуткость к чужой беде и результат их работы по-настоящему поразили заявительницу. Поэтому женщина через социальную сеть искренне поблагодарила работников полиции, и, в частности, начальник сектора криминальной полиции Сумского районного управления полиции Андрея Алексеева за своевременное реагирование, ответственное отношение к своим служебным обязанностям, пожелала удачи и здоровья, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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