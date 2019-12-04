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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумщина входит в тройку лидеров по стоимости земли сельхозназначения в Украине

В разных регионах Украины цена на землю существенно отличается. К середине июля самая высокая средняя стоимость за гектар в Черкасской области, самая низкая - в Львовской.

Согласно информации проекта «Рынок земли. Карта земельных сделок и цен на землю с 1 июля 2021», средняя цена за гектар земли, находящихся в собственности или аренде, сейчас составляет 27 534 гривен.

Средняя цена на землю в Украине (гривны за гектар)

Самая высокая цена

Черкасская область - 41 397 гривен / гектар

Киевская область - 34 901 гривен / гектар

Сумская область - 33 601 гривен / гектар

Самая низкая цена

Львовская область - 12 046 гривен / гектар

Херсонская область - 18 923 гривен / гектар

Тернопольская область - 22 267 гривен / гектар

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что пока стоимость земли меньше предварительных прогнозов правительства. За полмесяца после открытия рынка средняя минимальная цена, по данным главы Кабмина, составляет ориентировочно 1000 долларов за гектар.

Экономика Рынок земли
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