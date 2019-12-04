Сумщина входит в тройку лидеров по стоимости земли сельхозназначения в Украине В разных регионах Украины цена на землю существенно отличается. К середине июля самая высокая средняя стоимость за гектар в Черкасской области, самая низкая - в Львовской.

Согласно информации проекта «Рынок земли. Карта земельных сделок и цен на землю с 1 июля 2021», средняя цена за гектар земли, находящихся в собственности или аренде, сейчас составляет 27 534 гривен.

Средняя цена на землю в Украине (гривны за гектар)

Самая высокая цена

Черкасская область - 41 397 гривен / гектар

Киевская область - 34 901 гривен / гектар

Сумская область - 33 601 гривен / гектар

Самая низкая цена

Львовская область - 12 046 гривен / гектар

Херсонская область - 18 923 гривен / гектар

Тернопольская область - 22 267 гривен / гектар

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что пока стоимость земли меньше предварительных прогнозов правительства. За полмесяца после открытия рынка средняя минимальная цена, по данным главы Кабмина, составляет ориентировочно 1000 долларов за гектар.