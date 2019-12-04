Сумщина входит в тройку лидеров по стоимости земли сельхозназначения в Украине

Согласно информации проекта «Рынок земли. Карта земельных сделок и цен на землю с 1 июля 2021», средняя цена за гектар земли, находящихся в собственности или аренде, сейчас составляет 27 534 гривен.
Средняя цена на землю в Украине (гривны за гектар)
Самая высокая цена
Черкасская область - 41 397 гривен / гектар
Киевская область - 34 901 гривен / гектар
Сумская область - 33 601 гривен / гектар
Самая низкая цена
Львовская область - 12 046 гривен / гектар
Херсонская область - 18 923 гривен / гектар
Тернопольская область - 22 267 гривен / гектар
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что пока стоимость земли меньше предварительных прогнозов правительства. За полмесяца после открытия рынка средняя минимальная цена, по данным главы Кабмина, составляет ориентировочно 1000 долларов за гектар.
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