Сумчанам, які усиновили дитину, розповіли про умови призначення державної допомоги

Зокрема, допомога при усиновленні дитини надається усиновлювачу (якщо ними є подружжя – одному з них на їх розсуд), який є громадянином України та постійно проживає на її території.
Для призначення допомоги необхідно подати:
Крім цього, наголошують фахівці департаменту, важливою умовою є і безпосередньо термін звернення за допомогою. Так, звернутись необхідно не пізніше 12 календарних місяців із дня набрання законної сили рішенням про усиновлення. Отримувати допомогу можна як за місцем реєстрації, так і за місцем фактичного проживання.
Припиняється виплата допомоги в разі позбавлення усиновлювача батьківських прав; нецільового використання коштів і незабезпечення належних умов для повноцінного утримання та виховання підопічного; відібрання дитини без позбавлення батьківських прав; смерті дитини або усиновлювача; перебування усиновлювача в місцях позбавлення волі; скасування рішення про усиновлення або визнання недійсним; тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання.
Розмір державної допомоги на кожну дитину в 2021 році сягає 41280 грн, при цьому одноразово проводиться виплата в сумі 10320 грн, решта – по 860 грн протягом 36 місяців.
Отримати більш детальну інформацію та з дотриманням конфіденційності можна за тел.: 78-88-88, 78-71-16, 78-71-24, або (050)4078199.