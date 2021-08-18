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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:5160

Сумчанам, які усиновили дитину, розповіли про умови призначення державної допомоги

Департамент соціального захисту населення інформує про порядок, особливості та умови призначення державної допомоги сім’ям, які усиновили дитину, що залишилась без піклування батьків або дитину-сироту.

Зокрема, допомога при усиновленні дитини надається усиновлювачу (якщо ними є подружжя – одному з них на їх розсуд), який є громадянином України та постійно проживає на її території.

Для призначення допомоги необхідно подати:

  • - заяву, затверджену Мінсоцполітики;
  • - копію свідоцтва про народження дитини, виданого після внесення змін до актового запису про народження дитини;
  • - копію рішення суду про усиновлення дитини.

Крім цього, наголошують фахівці департаменту, важливою умовою є і безпосередньо термін звернення за допомогою. Так, звернутись необхідно не пізніше 12 календарних місяців із дня набрання законної сили рішенням про усиновлення. Отримувати допомогу можна як за місцем реєстрації, так і за місцем фактичного проживання.

Припиняється виплата допомоги в разі позбавлення усиновлювача батьківських прав; нецільового використання коштів і незабезпечення належних умов для повноцінного утримання та виховання підопічного; відібрання дитини без позбавлення батьківських прав; смерті дитини або усиновлювача; перебування усиновлювача в місцях позбавлення волі; скасування рішення про усиновлення або визнання недійсним; тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання.

Розмір державної допомоги на кожну дитину в 2021 році сягає 41280 грн, при цьому одноразово проводиться виплата в сумі 10320 грн, решта – по 860 грн протягом 36 місяців.

Отримати більш детальну інформацію та з дотриманням конфіденційності можна за тел.: 78-88-88, 78-71-16, 78-71-24, або (050)4078199.

 
Общество
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