В Сумах прошел акватлон Aquathlon Lake Czech 2021 прошел на озере Чеха.

На дистанцию 1 км плавания + 5 км бега вышли 22 участника. Уверенную победу в итоге одержал Дмитрий Бойко – 37.49, вторым был Андрей Левченко – 39.40, третьим – Артем Лыба из Киева – 43.18.

У девушек быстрейшей была столичная спортсменка Анастасия Юрга – 51.07.

На дистанции 500 м + 2.5 км (12 участников) в абсолюте первые места заняли Артем Ивченко - 18.42 и Татьяна Раева - 22.01, на третьем – Андрей Безмен – 22.35.