В Сумах прошел акватлон

На дистанцию 1 км плавания + 5 км бега вышли 22 участника. Уверенную победу в итоге одержал Дмитрий Бойко – 37.49, вторым был Андрей Левченко – 39.40, третьим – Артем Лыба из Киева – 43.18.
У девушек быстрейшей была столичная спортсменка Анастасия Юрга – 51.07.
На дистанции 500 м + 2.5 км (12 участников) в абсолюте первые места заняли Артем Ивченко - 18.42 и Татьяна Раева - 22.01, на третьем – Андрей Безмен – 22.35.
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