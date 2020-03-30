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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах прошел акватлон

Aquathlon Lake Czech 2021 прошел на озере Чеха.

На дистанцию 1 км плавания + 5 км бега вышли 22 участника. Уверенную победу в итоге одержал Дмитрий Бойко – 37.49, вторым был Андрей Левченко – 39.40, третьим – Артем Лыба из Киева – 43.18.

У девушек быстрейшей была столичная спортсменка Анастасия Юрга – 51.07.

На дистанции 500 м + 2.5 км (12 участников) в абсолюте первые места заняли Артем Ивченко - 18.42 и Татьяна Раева - 22.01, на третьем – Андрей Безмен – 22.35.

Спорт Дуатлон
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