Сумчанка просит установить скамейки возле новой детской площадки в парке Городские власти, как обычно, отличились, - детскую площадку за сотни тысяч гривен установили, а о скамейках для мам не подумали.

Петиция «Установка скамеек и урн у детской площадки "Речной вокзал" парке им. Кожедуба» зарегистрирована в единой системе местных петиций.

«В 2020-2021 году в городском парке им. Кожедуба была установлена детская площадка "Речной вокзал". Рядом с этой детской площадкой отсутствуют скамейки для сидения, а также мусорные урны. Это противоречит принципам комфортного города и создает неудобства для граждан, гуляющих с детьми на указанной детской площадке.

Учитывая это, обращаюсь к Сумскому городскому совету с просьбой предоставить распоряжение соответствующим структурным подразделениям Сумского городского совета об установлении скамеек и мусорных урн вокруг детской площадки «Речной вокзал» в городском парке им. Кожедуба», - пишет автор петиции Горпинич Анна Валерьевна.

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