Сумські веломарафонці до Дня Незалежності України проїхали 1000 км (відео)

Марафон рівня 1000 км клуб проводить утретє, але саме цей маршрут виявився найцікавішим та найважчим. Всі складові зійшлися саме за Дніпром.
Кіровоградські та черкаські дороги у вздовж Дніпра, гарний градієнт, зустрічний вітер не змогли зіпсувати враження від туристичних родзинок регіону.
Суботів з чудовою Іллінською церквою, Канів зі сходженням на Тарасову гору – учасники, які раніше не бували по той бік Дніпра, отримали незабутнє враження.
Трішки статистики:
- на старт вийшло 13 рандонерів, у т.ч. дві жінки.
- найстаршому учаснику – 50 років, наймолодшому – 29.
- географічно: Суми – 5, Київ - 6, Вінниця - 1, Полтава - 1.
- успішно фінішували у визначений ліміт часу – 11.
- із 13 учасників лише 3 (Ігор Волков, Андрій Ковальчук і Марина Мороз) раніше мали успішний досвід виконання дистанції у понад 1000 км, 1 – ризикнув, не маючи досвіду виконання нормативу 600 км.
- найшвидший результат - 65 годин та орден Лося отримав Олександр Морозов.
Результати https://randonneurs-ua.org/events/679#results
До речі, відкрита реєстрація на BRM 200 км «У гості до мамонта - ретро» https://randonneurs-ua.org/events/689.
21-22 июля в Борке Киевской области проходил суточный веломарафон.... 2