В Сумах пройдут соревнования по дуатлону В воскресенье, 16 мая, в Сумах пройдут соревнования Duathlon 27.5.

Эти соревнования планировали провести еще весной прошлого года, из-за карантина несколько раз переносили, как в пространстве, так и во времени. Теперь вместо центра города участники будут бегать и ездить на велосипеде в с. Песчаное

Дистанция: Бег - 5 км - Велосипед - 20 км- Бег - 2,5 км. Всего 27,5 км.

Начало в 10:00.

Программа соревнований

9:00 - сбор участников соревнований (заправка «АГНКС» на пр. Курский) и выезд к месту старта.

9:15 - регистрация и маркировка участников;

9:45 - брифинг-инструктаж;

10:00 – старт.

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