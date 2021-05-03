В Сумах пройдут соревнования по дуатлону

Эти соревнования планировали провести еще весной прошлого года, из-за карантина несколько раз переносили, как в пространстве, так и во времени. Теперь вместо центра города участники будут бегать и ездить на велосипеде в с. Песчаное
Дистанция: Бег - 5 км - Велосипед - 20 км- Бег - 2,5 км. Всего 27,5 км.
Начало в 10:00.
Программа соревнований
9:00 - сбор участников соревнований (заправка «АГНКС» на пр. Курский) и выезд к месту старта.
9:15 - регистрация и маркировка участников;
9:45 - брифинг-инструктаж;
10:00 – старт.
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