Глуховский биатлонист – пятый на чемпионате мира В чешском Нове-Место стартовал летний чемпионат мира по биатлону.

Сегодня, 26 августа, на старт супер-спринтов вышли юниоры и юниорки.

Лучшим среди украинцев стал глуховчанин Роман Боровик, который занял 5-е место. От «бронзы» его отделило 6 секунд. Вторым среди наших был тоже биатлонист с Сумщины - Дмитрий Грущак занял 15-е место. Роменчанин Владислав Чихарь занял 28-е место.

Лучшей среди украинок стала Кристина Дмитренко из Чернигова, она - 8-я.

Завтра в борьбу за медали в суперспринте вступят женщины и мужчины.