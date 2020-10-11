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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 20:06303

Глуховский биатлонист – пятый на чемпионате мира

В чешском Нове-Место стартовал летний чемпионат мира по биатлону.

Сегодня, 26 августа, на старт супер-спринтов вышли юниоры и юниорки.

Лучшим среди украинцев стал глуховчанин Роман Боровик, который занял 5-е место. От «бронзы» его отделило 6 секунд. Вторым среди наших был тоже биатлонист с Сумщины - Дмитрий Грущак занял 15-е место. Роменчанин Владислав Чихарь занял 28-е место.

Лучшей среди украинок стала Кристина Дмитренко из Чернигова, она - 8-я.

Завтра в борьбу за медали в суперспринте вступят женщины и мужчины.

Спорт Летний биатлон
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