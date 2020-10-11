Глуховский биатлонист – пятый на чемпионате мира

Сегодня, 26 августа, на старт супер-спринтов вышли юниоры и юниорки.
Лучшим среди украинцев стал глуховчанин Роман Боровик, который занял 5-е место. От «бронзы» его отделило 6 секунд. Вторым среди наших был тоже биатлонист с Сумщины - Дмитрий Грущак занял 15-е место. Роменчанин Владислав Чихарь занял 28-е место.
Лучшей среди украинок стала Кристина Дмитренко из Чернигова, она - 8-я.
Завтра в борьбу за медали в суперспринте вступят женщины и мужчины.
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