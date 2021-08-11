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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:19890

Сумской врач развенчала мифы о вакцинации против COVID-19

Мифы о вакцинации развенчивала во время брифинга врач-инфекционист отделения профилактики и борьбы со СПИДом областного клинического медицинского центра социально опасных заболеваний Анна Поддубная.

Вакцинация на сегодня является единственным способом борьбы с пандемией COVID-19. Но несмотря на большое количество больных, возникновение новых штаммов коронавируса и высокую смертность, многие предпочитают верить в многочисленные мифы о вакцинации и отказывается делать прививки.

Как сообщила Анна Поддубная, одним из самых распространенных среди населения является миф, что РНК-вакцина меняет человеческую ДНК.

«Некоторые из недавно созданных вакцин от COVID-19, в частности вакцины COMIRNATY (Pfizer) и MODERNA, содержащие фрагмент генетического материала коронавируса - информационную РНК, кодирующей белок вируса. Эта мРНК учит наш организм выделять белок, а заодно вырабатывать защитные антитела, - заверила Анна Поддубная. - РНК не имеет доступа к ядру клетки. Она никоим образом не может смешаться с нашим геномом и повлиять на него. К тому же мРНК нестабильна и будет находиться внутри клетки лишь некоторое время, прежде чем разложится».

Также, Анна Поддубная опровергла распространенные фейки о вакцинации и дала ответы на острые вопросы, с которыми обращаются пациенты к медицинскому персоналу во время вакцинации. Поэтому, «вакцинация действует»; «проведение дополнительных обследований и определения антител к коронавирусу перед вакцинацией не нужны»; «незначительные побочные реакции от вакцины менее вредны, чем сама болезнь»; «вакцинация имеет очень ограниченное количество противопоказаний»; «вакцинация только в отдельных случаях может вызвать аллергическую реакцию».

Общество Вакцинация
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