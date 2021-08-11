В Белополье сбили пенсионерку

Предварительно установлено, что 34-летний водитель автомобиля ВАЗ 2101 совершил наезд на 69-летнюю женщину.
В результате дорожно-транспортного происшествия женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована в больницу.
По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ст. 286 ч.2 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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