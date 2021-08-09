Сумская теннисистка выиграла турнир в Тернополе

Воспитанница Сумской теннисной академии Елизавета Довгопол в одиночном разряде дошла до финала, где уступила Аделине Никифорук из Коломыи. А в парном с ней же выиграла турнир.
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