В Сумах колясочник просит депутатов уволить мэра-блогера

«Сегодня 26.08.21 года, прогуливаясь с господином Анатолием Сассой нашим городом, захотели срезать дорогу, зашли на ул. Новомостянская со стороны пр-та Тараса Шевченко. Назвать то, что мы увидели своими словами, здесь мы не можем, так как забанят. Поэтому более-менее толерантно. Обращаюсь к господину блоггеру Лысенко, по совместительству мэру нашего города. Вы что б... не видети, что ваши с... рукожопые работники творят? Если вы не можете или не хотите делать, идите в отставку, дайте дорогу человеку, который любит наш город и уважает жителей. Еще раз обращаюсь к депутатам Сумского городского совета с просьбой рассмотрения вопроса об отставке господина блоггера», - написал он в Фейсбуке.
Напомним: Олег Габ неоднократно приезжал на сессии Сумского горсовета. Просил делать дороги, тротуары и пандусы по ДБН, городские власти кивают головой, но делают по-своему. Тем временем мэр периодически ходит по стройкам и рассказывает, как там все будет прекрасно. А затем получается, как всегда…
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