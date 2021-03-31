В Сумах колясочник просит депутатов уволить мэра-блогера Сумской активист, глава общественной организации «Рука помощи» Олег Габ, который передвигается по города на коляске для людей с инвалидностью, в очередной раз наопмнил мэру Сум о недоступности города для маломобильных групп населения.

«Сегодня 26.08.21 года, прогуливаясь с господином Анатолием Сассой нашим городом, захотели срезать дорогу, зашли на ул. Новомостянская со стороны пр-та Тараса Шевченко. Назвать то, что мы увидели своими словами, здесь мы не можем, так как забанят. Поэтому более-менее толерантно. Обращаюсь к господину блоггеру Лысенко, по совместительству мэру нашего города. Вы что б... не видети, что ваши с... рукожопые работники творят? Если вы не можете или не хотите делать, идите в отставку, дайте дорогу человеку, который любит наш город и уважает жителей. Еще раз обращаюсь к депутатам Сумского городского совета с просьбой рассмотрения вопроса об отставке господина блоггера», - написал он в Фейсбуке.

Напомним: Олег Габ неоднократно приезжал на сессии Сумского горсовета. Просил делать дороги, тротуары и пандусы по ДБН, городские власти кивают головой, но делают по-своему. Тем временем мэр периодически ходит по стройкам и рассказывает, как там все будет прекрасно. А затем получается, как всегда…