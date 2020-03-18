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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумчан запрошують взяти участь в останньому циклі відбору організацій для надання грантів «Загальної підтримки» в умовах викликів

ІСАР Єднання у межах проєкту «Європейський Союз для сталості громадянського суспільства в Україні» (EU4Civil Society Sustainability in Ukraine) запускає останній цикл грантів «Загальна підтримка» і запрошує до участі громадські організації.

Вони прагнуть надати загальну підтримку організаціям під час викликів та непередбачуваних ситуацій, щою забезпечити організаціям можливість безперервно виконувати свою місію, а не виживати від проєкту до проєкту в складних умовах. Загальна підтримка збільшить потенціал організацій та відкриє можливості зайняти позицію лідера у сфері, стати впливовим агентом змін.

Робота спрямована, щоб посилити організаційні, технічні, комунікативні та адвокаційні спроможності організацій громадянського суспільства (ОГС), які працюють у сфері демократії, врядування та прав людини, щоб організації розвинули свій потенціал і відігравали провідну роль у своїх громадах на національному рівні, вирішували проблем і протистояли викликам у мінливому середовищі.

Детальну інформацію щодо участі в цій можливості для розвитку можна отримати за цим посиланням.

Кінцевий термін подання концепцій для розгляду 3 вересня 2021 року.

Очікується, що термін реалізації проєктів за цим конкурсом складе до дев'яти місяців. Проєкти мають завершитися не пізніше 30 червня 2022 року. Орієнтовний термін початку проєкту - жовтень 2021 року.

Питання щодо конкурсу можна надсилати електронною поштою на адресу: grant@ednannia.ua.

Общество Гранты
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