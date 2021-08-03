Сумська міська галерея запрошує на нові виставки

Так, перша обіцяє глядачу натхнення жипописною красою рідних серцю місць в ансамблі свіжих та яскравих фарб.
Сама ж мисткиня Аліна Славгородська – член Національної спілки художників України, учасниця колективних виставок, пленерів як в Україні, так і за кордоном; авторка публіцистичних статей, координаторка Міжнародного живописно-графічного пленеру «Подільська вольниця».
Її роботи зберігаються в приватних та муніципальних колекціях України, Китаю та країн Європи.
Ознайомитись безпосередньо з виставкою можна до 12 вересня.
Вхід вільний, але з дотриманням умов карантинних обмежень.
А от переглянути виставку-звіт Школи архітектури та дизайну можна до 5 вересня. Офіційна презентація виставки відбудеться 31 серпня о 16:30. Вхід також вільний, але з дотриманням умов карантинних обмежень.
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