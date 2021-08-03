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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:10257

Сумська міська галерея запрошує на нові виставки

У міській галереї презентують виставку живопису Аліни СЛАВГОРОДСЬКОЇ «Яскравий подих фарб» та виставку-звіт Школи архітектури та дизайну за 2020-2021 навчальний рік.

Так, перша обіцяє глядачу натхнення жипописною красою рідних серцю місць в ансамблі свіжих та яскравих фарб.

Сама ж мисткиня Аліна Славгородська – член Національної спілки художників України, учасниця колективних виставок, пленерів як в Україні, так і за кордоном; авторка публіцистичних статей, координаторка Міжнародного живописно-графічного пленеру «Подільська вольниця».

Її роботи зберігаються в приватних та муніципальних колекціях України, Китаю та країн Європи.

Ознайомитись безпосередньо з виставкою можна до 12 вересня.

Вхід вільний, але з дотриманням умов карантинних обмежень.

А от переглянути виставку-звіт Школи архітектури та дизайну можна до 5 вересня. Офіційна презентація виставки відбудеться 31 серпня о 16:30. Вхід також вільний, але з дотриманням умов карантинних обмежень.

Досуг Выставка
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