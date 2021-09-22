Сумчан запрошують до Європейських проєктів співпраці

Цілями конкурсу є посилення транснаціонального створення та обігу європейських творів і художників; підвищення спроможності європейських культурних та творчих секторів розвивати таланти, впроваджувати інновації, процвітати та створювати робочі місця та зростання.
Це допоможе сприяти співпраці між організаціями, що діють у сфері культури, збільшити європейський вимір створення та поширення європейського художнього контенту, а також заохотити до розвитку, експериментування, поширення або застосування нових та інноваційних практик.
Вимоги до проєктів:
За цим конкурсом планується підтримати близько 130 проєктів.
Бюджет конкурсу: 24 млн євро.
Дедлайн подачі заявки: 31 березня 2022 17:00.
Оцінка заявок: квітень-серпень 2022.
Оголошення результатів конкурсу: вересень 2022.
Підписання грантового договору: жовтень-грудень 2022.
Тривалість проєкту: до 48 місяців.
Хто може подати заявку:
Бенефіціари та афілійовані особи повинні зареєструватися в Реєстрі учасників — до подання пропозиції — і повинні пройти валідацію Центральною службою валідації (REA Validation).
Перед подачею заявки організація має бути зареєстрована на порталі учасника (Participant regiester).
Детальна інформація про конкурс за цим посиланням.
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