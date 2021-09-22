Сумчан запрошують до Європейських проєктів співпраці Європейські проєкти співпраці – відкрита можливість для розвитку, участь у якій можуть взяти й сумчани.

Цілями конкурсу є посилення транснаціонального створення та обігу європейських творів і художників; підвищення спроможності європейських культурних та творчих секторів розвивати таланти, впроваджувати інновації, процвітати та створювати робочі місця та зростання.

Це допоможе сприяти співпраці між організаціями, що діють у сфері культури, збільшити європейський вимір створення та поширення європейського художнього контенту, а також заохотити до розвитку, експериментування, поширення або застосування нових та інноваційних практик.

Вимоги до проєктів:

Проєкти можуть залучати один або більше культурних та креативних секторів, або взагалі бути міждисциплінарними.

Заявки мають бути подані консорціумами (об’єднаннями організацій) у наступній кількості:

- Категорія 1 (маломасштабні): мінімум три організації із мінімум три різних країн підпрограми «Культура»;

- Категорія 2 (середньомасштабні): мінімум п’ять організацій із мінімум п’ять різних країн підпрограми «Культура»;

- Категорія 3 (великомасштабні): мінімум 10 організацій із мінімум 10 різних країн підпрограми «Культура»;

За цим конкурсом планується підтримати близько 130 проєктів.

Бюджет конкурсу: 24 млн євро.

Дедлайн подачі заявки: 31 березня 2022 17:00.

Оцінка заявок: квітень-серпень 2022.

Оголошення результатів конкурсу: вересень 2022.

Підписання грантового договору: жовтень-грудень 2022.

Тривалість проєкту: до 48 місяців.

Хто може подати заявку:

юридичні особи

координатор консорціуму (партнерства) має існувати понад два роки, обмежень по партнерах немає

зареєстровані в країні-учасниці програми «Креативна Європа», яка бере участь у підпрограмі «Культура»

фізичні особи подавати заявку не можуть

ФОПи подавати заявку можуть

Бенефіціари та афілійовані особи повинні зареєструватися в Реєстрі учасників — до подання пропозиції — і повинні пройти валідацію Центральною службою валідації (REA Validation).

Перед подачею заявки організація має бути зареєстрована на порталі учасника (Participant regiester).

Детальна інформація про конкурс за цим посиланням.